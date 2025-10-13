Необлагаемую матпомощь от работодателя предлагают увеличить

Размер выплаты, не облагаемой налогами и взносами, могут поднять с 4 до 80 тыс. рублей.

Сенатор Айрат Гибатдинов предлагает увеличить сумму материальной помощи от работодателя, не облагаемую налогами и страховыми взносами. Законопроект направлен на отзыв в Правительство.

«Законопроектом предлагается увеличить размер доходов, не подлежащих налогообложению и обложению страховыми взносами, с 4 тыс. рублей до 80 тыс. рублей», — указано в пояснительной записке.

В такие доходы будет входить в том числе материальная помощь, которую компании оказывают сотрудникам и бывшим работникам, уволившимся из-за выхода на пенсию по инвалидности или по возрасту.

Гибатдинов напомнил, что сумму матпомощи увеличивали в 2005 году, когда МРОТ составлял 800 рублей. Тогда сумма выплат составляла 5 МРОТ, пояснил сенатор.

А с 1 января 2026 года указанная сумма будет составлять лишь 15% минимальной оплаты труда. Поэтому предлагается увеличить ее до размеров трех МРОТ.