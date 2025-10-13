На расходы по социальным контрактам выделят более 650 млн рублей

Правительство перераспределит 1,3 млрд рублей на единое пособие и выделит средства регионам на расходы по соцконтрактам.

Более 650 млн рублей выделят регионам на расходы по социальным контрактам.

Деньги получат Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карелия, Чечня, Приморский край и Курская область. В этих регионах социальные контракты особенно востребованы, пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами.

С помощью соцконтракта можно пройти переобучение и повысить квалификацию, найти новую работу, открыть свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.

Также кабмин перераспределит около 1,3 млрд рублей на предоставление единого пособия семьям с низкими доходами. Пособие в 2025 году назначили более чем 9,5 млн детей и свыше 150 тыс. беременных женщин.