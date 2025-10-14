🤰 Уходить в декрет предлагается разрешить на любом сроке

Россиянкам могут дать право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Так считает депутат Сергей Миронов.

«Мы предлагаем разрешить женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности, а также распространить выплаты по беременности и родам не только на работающих, но и на неработающих женщин», — заявил он.

Также он считает необходимым повысить уровень поддержки семей с детьми и расширить льготы по ипотеке.

Сейчас в отпуск по беременности и родам можно уйти на основании листка нетрудоспособности — за 70 дней до родов и на 70 дней после. При многоплодной беременности дается 84 дня до родов и 110 дней после, а при осложнениях при родах – 70 дней до родов и 86 после.

Нетрудоустроенные женщины не получают декретные выплаты. А трудоустроенные получают пособие по беременности и родам в размере 100% среднего заработка, или в размере МРОТ – если женщина встала на учет как безработная в течение года со дня увольнения.