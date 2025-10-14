«Молчащая касса» — индикатор риска для налоговиков
Налоговая по новым регионам напомнила о контроле применения ККТ. Помимо выездных мероприятий, проводится дистанционный контроль применения контрольно-кассовой техники.
В частности, один из индикаторов риска – это «молчащие кассы», то есть устройства, неактивные в течение определенного времени.
«Использование кассовой техники при расчетах является обязательным, а за ее неиспользование предусмотрена ответственность», — подчеркнули налоговики.
Постоянный мониторинг позволяет обнаружить все нарушения в сфере применения ККТ и привлекать нарушителей к административной ответственности.
Сейчас штраф за ККТ в отдельных случаях достигает 30 тыс. рублей.
Максимальный размер штрафа не ограничен конкретной суммой и может достигать:
25-50% от суммы расчетов без ККТ — для должностных лиц и ИП;
75-100% от суммы расчетов — для юрлиц.
Срок давности за нарушения в сфере ККТ составляет один год, поэтому за каждое совершенное правонарушение будет наказание, напомнили в налоговой службе.
