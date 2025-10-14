«Молчащая касса» — индикатор риска для налоговиков

Налоговые проверяют применение ККТ не только при выездных мероприятиях, но и дистанционно.

Налоговая по новым регионам напомнила о контроле применения ККТ. Помимо выездных мероприятий, проводится дистанционный контроль применения контрольно-кассовой техники.

В частности, один из индикаторов риска – это «молчащие кассы», то есть устройства, неактивные в течение определенного времени.

«Использование кассовой техники при расчетах является обязательным, а за ее неиспользование предусмотрена ответственность», — подчеркнули налоговики.

Постоянный мониторинг позволяет обнаружить все нарушения в сфере применения ККТ и привлекать нарушителей к административной ответственности.

Сейчас штраф за ККТ в отдельных случаях достигает 30 тыс. рублей.

Максимальный размер штрафа не ограничен конкретной суммой и может достигать:

25-50% от суммы расчетов без ККТ — для должностных лиц и ИП;

75-100% от суммы расчетов — для юрлиц.

Срок давности за нарушения в сфере ККТ составляет один год, поэтому за каждое совершенное правонарушение будет наказание, напомнили в налоговой службе.