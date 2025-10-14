⛽️ На АЗС могут установить потолок цен

Просят ввести механизм контроля, чтобы стоимость топлива не превышала среднюю по региону РФ год назад плюс показатель инфляции.

На АЗС просят установить максимально допустимые цены на топливо. Письмо главе ФАС Максиму Шаскольскому направил Национальный автомобильный союз (НАС).

«В условиях, когда Правительство взяло на особый контроль ситуацию со снабжением топливом и его стоимостью на российских заправках, считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС — специальный механизм контроля», — заявил президент НАС Антон Шапарин.

Рассчитывать потолок предлагается так: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года + уровень накопленной инфляции.

Ранее в некоторых регионах ограничивали отпуск топлива, а заправки повышали цены. Например, в Тамбовской, Тверской, Липецкой областях несетевые АЗС подняли цены на 10% по отношению к сетевым.

Письмо НАС в антимонопольной службе получили и рассмотрят в установленном порядке, сообщили в ФАС. Служба проводит мониторинг цен на топливо на 12 тыс. АЗС, добавила пресс-служба ведомства.