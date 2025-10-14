🔢 Бухгалтеры выбирают самый удобный калькулятор
В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» выбирают удобный калькулятор для бухгалтера.
Коллега спросила совета по выбору нового устройства, потому что в ее CITIZEN-888 после 15 лет работы села батарейка. Обычная батарейка садится через 3-4 месяца.
Копии CITIZEN продаются на Озоне, но отзывы не очень хорошие. А оригинальный калькулятор стоит 5 000 рублей.
«Brauberg Extra 16, в принципе, на Ситизен чем-то похож, но немного удобнее даже – 16 разрядов и кнопка с двойным нулем», — посоветовали в обсуждении.
Калькулятор куплен уже три года назад, замены батареек не требует, цифры крупные, в счете не врет.
Предложили еще один вариант – Uniel UG60.
По поводу реплик Ситизен мнения сошлись: экономия себя не оправдала.
Раньше покупали, но без оригинального названия, просто 888Т. Но пользоваться было невозможно – западали кнопки и периодически тупил со страшной силой, поделились в чате.
Брала за 900 аналогичной раскладки – вонючий такой пластик пришел. Так что берите подороже, разница есть, рекомендуют пользователи.
А какими калькуляторами вы пользуетесь на работе? Делитесь ниже в комментариях.
Комментарии1
Attache CA-1217T-14 - с регулируемым углом наклона экрана. Идеален при любом освещении. Лет пять ему уже точно есть, точнее не скажу.