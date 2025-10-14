🔢 Бухгалтеры выбирают самый удобный калькулятор

В лидерах – оригинальный CITIZEN-888 и Brauberg Extra 16.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» выбирают удобный калькулятор для бухгалтера.

Коллега спросила совета по выбору нового устройства, потому что в ее CITIZEN-888 после 15 лет работы села батарейка. Обычная батарейка садится через 3-4 месяца.

Копии CITIZEN продаются на Озоне, но отзывы не очень хорошие. А оригинальный калькулятор стоит 5 000 рублей.

«Brauberg Extra 16, в принципе, на Ситизен чем-то похож, но немного удобнее даже – 16 разрядов и кнопка с двойным нулем», — посоветовали в обсуждении.

Калькулятор куплен уже три года назад, замены батареек не требует, цифры крупные, в счете не врет.

Предложили еще один вариант – Uniel UG60.

По поводу реплик Ситизен мнения сошлись: экономия себя не оправдала.

Раньше покупали, но без оригинального названия, просто 888Т. Но пользоваться было невозможно – западали кнопки и периодически тупил со страшной силой, поделились в чате.

Брала за 900 аналогичной раскладки – вонючий такой пластик пришел. Так что берите подороже, разница есть, рекомендуют пользователи.

А какими калькуляторами вы пользуетесь на работе? Делитесь ниже в комментариях.