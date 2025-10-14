ЦОК КПП БСН 13.10 Мобильная
Электронные подписи

ФНС: можно ли дистанционно перевыпустить КЭП на другой носитель

Дистанционно перевыпустить квалифицированную электронную подпись можно через сервис биометрии.

Налоговую службу спросили, можно ли дистанционно продлить имеющийся КЭП на другой носитель.

Дистанционно перевыпустить — то есть получить новый КЭП на другой носитель — можно с использованием сервиса получения КЭП по биометрии, ответили налоговики.

То есть понадобится подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе (ГИС ЕБС).

Сервис получения КЭП доступен на сайте ФНС.

Подробнее о том, как продлить подпись, разбирали здесь.

