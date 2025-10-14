ФНС: можно ли дистанционно перевыпустить КЭП на другой носитель
Налоговую службу спросили, можно ли дистанционно продлить имеющийся КЭП на другой носитель.
Дистанционно перевыпустить — то есть получить новый КЭП на другой носитель — можно с использованием сервиса получения КЭП по биометрии, ответили налоговики.
То есть понадобится подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе (ГИС ЕБС).
Сервис получения КЭП доступен на сайте ФНС.
Подробнее о том, как продлить подпись, разбирали здесь.
