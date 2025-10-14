Очередь в детсады и школы предлагают автоматизировать

Депутаты предлагают новорожденных сразу ставить в очередь в детский сад и школу.

Главе Минцифры Максуту Шадаеву направлено предложение – разработать функцию автоматической поставки ребенка на очередь детский сад и школу в момент регистрации рождения. Авторы обращения – депутаты от фракции «Новые люди».

Сейчас детей принимают в сады и школы по заявлению родителей, если есть свободные места. Также людям приходится прилагать документы, лично идти в департамент образования или заполнять форму на Госуслугах. По действующим правилам автоматическая постановка на очередь не предусмотрена.

Предложенный механизм будет добровольным: родители получат свидетельство о рождении и на Госуслугах отметят желаемые образовательные учреждения.

«Интеграция сервисов ЗАГС, Госуслуг и департаментов образования позволит исключить необходимость отдельного заявления и сократит для граждан количество контактов с ведомствами», — написали депутаты.

Автоматическая постановка на очередь упростит жизнь молодым семьям, уверены авторы инициативы. Им не придется посещать инстанции, собирать документы и отслеживать сроки их подачи.