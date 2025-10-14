ЦОК КПП БСН 13.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Импорт из Китая в 2025: пошаговый алгоритм для бухгалтера →
Социальная поддержка

Отцам-студентам могут установить стипендию

Размер стипендии для отцов будет равен МРОТ, платить предлагается до достижения ребенком 3 лет.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает ввести на федеральном уровне стипендию для отцов, очно получающих высшее, второе высшее или среднее специальное образование.

Обращение направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Размер такой стипендии будет равен МРОТ, действующему на момент назначения выплаты, говорится в документе. Ее предлагается ежегодно индексировать вместе с МРОТ.

Выплата будет ежемесячной, на весь период обучения отца по очной форме, но не менее чем до достижения ребенком трех лет.

«Молодые отцы, продолжая обучение, будут иметь стабильный дополнительный доход, что снизит финансовую нагрузку на семью и позволит им полноценно участвовать в жизни и воспитании ребенка», — считает Чернышов.

Мера будет способствовать укреплению института семьи, снизит социальные и экономические барьеры, мешающие молодым семьям заводить детей в период получения профессионального образования, уверен вице-спикер Госдумы.

Автор

Консалтинг Онлайн
Согласие на обработку персональных данных

Согласие на обработку персональных данных с 01.09.2025

Роскомнадзор уделяет особое внимание согласию на обработку персональных данных при проверках не только документов, но и сайтов.. Рассказываем, как правильно оформить согласие и не налететь на штрафы.

Согласие на обработку персональных данных с 01.09.2025

Начать дискуссию

Главная