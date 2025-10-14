Отцам-студентам могут установить стипендию

Размер стипендии для отцов будет равен МРОТ, платить предлагается до достижения ребенком 3 лет.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает ввести на федеральном уровне стипендию для отцов, очно получающих высшее, второе высшее или среднее специальное образование.

Обращение направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Размер такой стипендии будет равен МРОТ, действующему на момент назначения выплаты, говорится в документе. Ее предлагается ежегодно индексировать вместе с МРОТ.

Выплата будет ежемесячной, на весь период обучения отца по очной форме, но не менее чем до достижения ребенком трех лет.

«Молодые отцы, продолжая обучение, будут иметь стабильный дополнительный доход, что снизит финансовую нагрузку на семью и позволит им полноценно участвовать в жизни и воспитании ребенка», — считает Чернышов.

Мера будет способствовать укреплению института семьи, снизит социальные и экономические барьеры, мешающие молодым семьям заводить детей в период получения профессионального образования, уверен вице-спикер Госдумы.