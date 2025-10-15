Родительские собрания разрешат посещать онлайн

Депутаты от фракции «Новые люди» направили в Минпросвещения письмо с предложением дать людям право посещать родительские собрания онлайн.

Сейчас родители школьников и дошкольников тратят много времени на посещение родительских собраний.

По данным опросов, с учетом дороги туда и обратно одно собрание занимает от двух до трех часов.

«Причина возникновения данной проблемы связана с форматом проведения родительских собраний, который преимущественно очный. Согласно закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", образовательные организации обладают автономией в вопросе выбора формата проведения родительских собраний, который, чаще всего, является очным», — пишут депутаты.

А онлайн-формат позволит родителям сэкономить время, улучшить баланс между семейной жизнью и участием в образовательном процессе, а также облегчить вовлечение тех родителей, которые по состоянию здоровья или из-за иных объективных причин не могут посетить школу лично.