Мишустин: в 2026 году МРОТ составит более 27 тыс. рублей

Единое пособие в следующем году власти увеличат до 18 371 рубля.

В 2026 году МРОТ вырастет более чем на 20,5% и составит 27 093 рубля.

Об этом сообщил премьер-министр Мишустин в ходе стратсессии по реализации макроэкономической политики.

Он также отметил, что с января 2025 минимальный размер оплаты труда прибавил свыше 16,5% и превысил 22 400 рублей.

Помимо этого, в 2026 году планируется увеличить единое пособие – до 18 371 руб. (на 6%), добавил Мишустин.

