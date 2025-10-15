Скорость снижения ключевой ставки будет соразмерна достижению цели по инфляции

ЦБ ожидает, что в 2026 году инфляция вернется к 4%.

Решения Центробанка по ключевой ставке будут соразмерны темпам замедления роста инфляции.

Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Скорость снижения ставки будет соразмеряться с этой задачей», — заявил Заботкин.

При этом в планах Банка России – достижение цели по инфляции в 4%.

Согласно прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6-7% в 2025 году.

А уже в 2026 году она достигнет целевого уровня в 4% и останется там в дальнейшем.

Следующее заседание по ключевой ставе состоится 24 октября, совет директоров примет «взвешенное решение», добавил Заботкин.