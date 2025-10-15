ЦОК КПП БСН 13.10 Мобильная
Экономика России

Скорость снижения ключевой ставки будет соразмерна достижению цели по инфляции

ЦБ ожидает, что в 2026 году инфляция вернется к 4%.

Решения Центробанка по ключевой ставке будут соразмерны темпам замедления роста инфляции.

Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Скорость снижения ставки будет соразмеряться с этой задачей», — заявил Заботкин.

При этом в планах Банка России – достижение цели по инфляции в 4%.

Согласно прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6-7% в 2025 году.

А уже в 2026 году она достигнет целевого уровня в 4% и останется там в дальнейшем. 

Следующее заседание по ключевой ставе состоится 24 октября, совет директоров примет «взвешенное решение», добавил Заботкин.

Автор

Комментарии

8
  • Danay

    Что то новости противоречивые:

    Депутат-коммунист Николай Арефьев заявил, что ничего хорошего народ не ждет из-за новых налогов и инфляции

    Россиян в ближайшее время ждут новые налоги и рост цен на продукты, предположил в беседе с журналистами первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. В бюджете не хватает около 5 трлн рублей, и сверху «дали указание всем службам искать деньги», сказал он.

    «Очень сложно найти виноватого и разыскать эти деньги, и они начинают искать деньги там, где их искать не надо», — считает Арефьев. Он отметил, что инфляция может достичь 10%.

  • Андрей Ф.

    Я меньше 10 не жду. Не специалист и не депутат. Реалист.

