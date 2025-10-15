КПП Старт потока 13.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Импорт из Китая в 2025: пошаговый алгоритм для бухгалтера →
АУСН

С 1 января 2026 года в Калининградской области могут ввести АУСН

В субъектах РФ специальный налоговый режим автоУСН вводится в действие соответствующим законом региона.

У ФНС спросили, когда спецрежим АУСН появится в Калининградской области?

Ведомство указало, что в настоящее время на региональном уровне рассматривается вопрос о присоединении Калининградской области к эксперименту по введению автоУСН с 01.01.2026.

Эксперимент с АУСН с 1 января 2025 года распространяется на всю территорию РФ. Но власти региона должны должны отдельно принять решение о его введении.

Также ФНС разъяснила, что нельзя совмещать АУСН с иными налоговыми режимами, в том числе ПСН. Это значит, что при переходе на АУСН с 01.01.2026 деятельность по патенту должна быть прекращена до указанной даты.

Автор

Консалтинг Онлайн
Согласие на обработку персональных данных

Согласие на обработку персональных данных с 01.09.2025

Роскомнадзор уделяет особое внимание согласию на обработку персональных данных при проверках не только документов, но и сайтов.. Рассказываем, как правильно оформить согласие и не налететь на штрафы.

Согласие на обработку персональных данных с 01.09.2025

Начать дискуссию

Главная Тарифы