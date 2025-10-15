👠 Что россияне хотят купить на осенних распродажах-2025

На осенних распродажах в 2025 году россияне собираются купить одежду, обувь и электронику. Об этом говорится в исследовании МТС AdTech.

«Одежда и обувь остаются лидерами товарных категорий в периоды распродаж: 65% россиян планируют покупать именно это, в этих же категориях развернется значительная конкуренция за внимание покупателей», — сообщили авторы исследования.

49% опрошенных купят электронику, 36% — товары для дома и интерьера, 34% — косметику и парфюмерию.

Также 16% назвали в числе планируемых покупок зоотовары, а 14% — товары для детей. 13% ждут скидок на товары для спорта.

Самым важным критерием при выборе товаров на распродажах 71% назвали максимальную скидку, 67% — качество товаров. Для 33% важна бесплатная доставка.

На покупки россияне рассчитывают потратить от 30 минут до одного часа (40%), 23% — от 1 до 2 часов, а еще 20% — меньше получаса.