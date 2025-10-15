💊 Запретят продавать БАДы без госрегистрации

С 1 марта 2026 года могут запретить продажу БАДов по ряду оснований.

Роспотребнадзор разработал перечень оснований для запрета продажи биологически активных добавок. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

Предусмотрено, что основаниями для прекращения продажи БАД будут:

отсутствие госрегистрации;

наличие информации о содержании в составе БАДов запрещенных веществ;

несоответствие установленным нормам;

продажа под видом пищевых добавок;

недостоверная информация о продавце.

Планируется, что приказ вступит в силу 1 марта 2026 и будет действовать до 1 марта 2032 года.