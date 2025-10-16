Многодетным отцам-одиночкам могут дать право на досрочную пенсию
Депутат Ярослав Нилов предложил дать право досрочного выхода на пенсию многодетным отцам-одиночкам.
Он напомнил, что такое право есть у женщин, родивших трех и более детей. Депутат предлагает расширить его на отцов-одиночек.
«Отец может воспитывать в одиночку троих детей, и в этом случае, конечно, не по факту рождения, а по факту отцовства одновременно с тем, что он отец-одиночка, можно было бы такое рассмотреть и предложить», — считает Нилов.
Вопрос уравнивания льгот для многодетных отцов и матерей вызывает споры, отметил парламентарий. Бремя рождения и воспитания лежит на плечах женщины.
«Мужчина, конечно, имеет самое непосредственное отношение к конкретному ребенку, отцом которого он является, но все-таки это несравнимые вещи», — добавил Нилов.
Поэтому однозначного отношения к введению льготы для всех многодетных отцов нет.
Но для многодетными отцов-одиночек депутат выступает за введение льготы.
