Многодетным отцам-одиночкам могут дать право на досрочную пенсию

Депутат Ярослав Нилов предложил дать право досрочного выхода на пенсию многодетным отцам-одиночкам.

Он напомнил, что такое право есть у женщин, родивших трех и более детей. Депутат предлагает расширить его на отцов-одиночек.

«Отец может воспитывать в одиночку троих детей, и в этом случае, конечно, не по факту рождения, а по факту отцовства одновременно с тем, что он отец-одиночка, можно было бы такое рассмотреть и предложить», — считает Нилов.

Вопрос уравнивания льгот для многодетных отцов и матерей вызывает споры, отметил парламентарий. Бремя рождения и воспитания лежит на плечах женщины.

«Мужчина, конечно, имеет самое непосредственное отношение к конкретному ребенку, отцом которого он является, но все-таки это несравнимые вещи», — добавил Нилов.

Поэтому однозначного отношения к введению льготы для всех многодетных отцов нет.

Но для многодетными отцов-одиночек депутат выступает за введение льготы.