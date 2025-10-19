Электронную копию устава можно получить в сервисе ФНС

Получить копии учредительных документов юридических лиц можно без посещения налоговых органов, бесплатно за несколько минут.

На сайте ФНС есть сервис «Предоставление копий учредительных документов». Он позволяет любому заинтересованному лицу найти и просмотреть в отношении конкретной компании список документов, которые есть в ЕГРЮЛ, выбрать из него нужные для получения в электронном виде.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться через портал Госуслуг. Статус учетной записи должен быть «Подтвержденная».

Если юрлицо действует на основании типового устава, то дадут информацию о номере типового устава и возможность его скачать.

УФНС обращает внимание, что для нормальной работы сервиса введено ограничение на количество запросов — не более 10 в день.

Если запрашиваемые документы с помощью сервиса получить невозможно, налогоплательщик может обратиться с запросом в территориальный орган ФНС, уполномоченный на предоставление сведений и документов из ЕГРЮЛ, по месту нахождения юрлица для получения необходимых документов на бумаге. Регламент установлен приказом Минфина от 05.08.2019 № 121н.