💳 Запретили списывать деньги за онлайн-подписки без согласия: закон-2025

Путин подписал федеральный закон № 376-ФЗ о запрете с 2026 года автоматического списания денег.

Списывать деньги за онлайн-подписку с карт, которые пользователь отвязал от личного кабинета, больше не будут.

Соответствующий закон от 15.10.2025 № 376-ФЗ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Теперь после удаления банковской карты из личного кабинета клиента платформа не сможет автоматически списывать с нее деньги.

Исполнитель услуги по подписке будет обязан обеспечить возможность потребителя отказаться от услуги, в том числе в электронной форме.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.