Трудовые отношения

😅 На подарки коллегам можно не скидываться

Сборы на технику или подарки не считаются обязательными платежами и не предусмотрены трудовым договором.

Работники могут не участвовать в сборе денег для покупки техники на работу или на подарок коллеге, завил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Это дело добровольное. Вопрос этот касается не только отношений работников и работодателей, это вопрос нахождения в коллективе», — пояснил депутат.

Такие сборы не относятся к обязательным платежам и не предусмотрены трудовым договором.

Но работник может добровольно участвовать в сборах – например, если все вместе будут пользоваться покупкой. А может также добровольно отказаться и не пользоваться потом приобретенной вещью, добавил он.

Автор

Консалтинг Онлайн
