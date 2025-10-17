💲 Курс доллара, евро и юаня на 17 октября 2025 года

На 17 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара — 78,83 рубля, курс евро — 92,08.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 17 октября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 79,0839 рубля Евро 92,0834 рубля Юань 11,0623 рубля

По данным на 16 октября 2025 года, официальный курс доллара был 78,8390 рубля, евро — 91,7258, юаня — 11,0216.

Динамика курса доллара США на 17.10.2025. Источник: ЦБ.

Как видно, доллар начал отыгрывать позиции после относительно затяжного падения.

