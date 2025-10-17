💲 Курс доллара, евро и юаня на 17 октября 2025 года
Официальный курс доллара США — 78,83 рубля, евро торгуется за 92,08.
На 17 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара — 78,83 рубля, курс евро — 92,08.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 17 октября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
79,0839 рубля
Евро
92,0834 рубля
Юань
11,0623 рубля
По данным на 16 октября 2025 года, официальный курс доллара был 78,8390 рубля, евро — 91,7258, юаня — 11,0216.
Как видно, доллар начал отыгрывать позиции после относительно затяжного падения.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Начать дискуссию