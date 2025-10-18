Тренажер для бухгалтеров: «Расчёт заработной платы»
Проверьте, как хорошо вы разбираетесь в зарплате, НДФЛ и отпускных: 10 вопросов, 30 секунд на ответ и немного азарта. А ещё тренажёр теперь сам находит вашу зачётку и первым здоровается.
Проверьте, насколько уверенно вы считаете зарплату, отпускные и НДФЛ — теперь на Клерке появился новый тренажёр “Расчёт заработной платы” 👉 https://www.klerk.ru/game/zarplata/
Вас ждут 10 вопросов по самым частым ситуациям из расчёта зарплаты, отпускных и больничных.
На каждый вопрос — 30 секунд, чтобы вспомнить всё, чему вас учили, и немного проверить свою бухгалтерскую интуицию.
А ещё тренажёр теперь умный и вежливый — он сам находит вашу зачётку и здоровается. Мы его этому научили 😎
Попробуйте, похвастайтесь результатом в комментариях и узнайте, кто в отделе считает зарплату быстрее всех.
Начать дискуссию