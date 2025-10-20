Григоренко: в проверках бизнеса будет участвовать ИИ и беспилотники

В 2026 году инспекторы должны провести не менее 10% проверок с применением беспилотных летательных аппаратов.

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко призвал надзорные органы к активному внедрению искусственного интеллекта при проведении проверок бизнеса. Также он считает, что для этих целей эффективным будет использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В 2025 году количество проверок осталось на рекордно низком уровне, даже несмотря на отмену моратория. Инспекторы провели 201 тыс. мероприятий с начала 2025 года. Это на 5 тыс. меньше, чем в том же периоде 2024 года, когда еще действовал мораторий.

«Проверок в их классическом понимании стало в 5,5 раза меньше, чем в 2019 году», — сказал Дмитрий Григоренко.

Это стало возможным потому, что ведомства начали заменять классические проверки объектов с пониженной категорией риска профилактическими визитами.

Искусственный интеллект при проверках компаний начали применять в 2025 году. Для них определили индикаторы риска, которые нейросети отслеживают в компаниях. Если что-то отклоняется от нормативов, то ИИ подаст инспекторам сигнал. Такие системы должны внедрить минимум три ведомства, какие именно — Дмитрий Григоренко не уточнил.

Кроме того, должна появиться возможность проводить проверки с помощью БПЛА. Например, для контроля за строительством, землей, охотниками, а также за сферой благоустройства. В 2026 году с подключением беспилотников должно пройти не меньше 10% проверок.