Дата операции – не всегда фактическая дата отгрузки

ФНС разъяснила, на какую дату нужно применять курс валюты при неподтвержденном экспорте.

В чате ФНС налогоплательщик спросил: какой курс ЦБ нужно применять по неподтвержденному экспорту, если налоговая база определяется в последний день квартала по истечении 180 дней. Следует брать курс на дату отгрузки товара или курс на момент определения налоговой базы (на последний день квартала).

«Для исчисления НДС доходы (выручка) в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату осуществления операции (реализации) (п. 3 ст. 153 НК», — ответили представители налоговой.

В этом случае датой осуществления операции признается не фактическая дата отгрузки, а дата, которая определена в соответствии со ст. 167 НК как момент определения налоговой базы. То есть это будет наиболее ранняя из дат:

день отгрузки товаров (работ, услуг), имущественных прав;

день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок.

Научим без ошибок заполнять декларации, контракты и договоры с контрагентами на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году». Вы узнаете, как рассчитывать таможенные пошлины и НДС. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.

Цена курса со скидкой 72%: 9 900 рублей вместо 35 200 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.