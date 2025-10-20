ЦОК КПП ФСБУ 17.10 Мобильная
Назвали сумму средней страховой пенсии-2025

Страховая пенсия в России составляет 24 тыс. рублей.

Средняя страховая пенсия в России в октябре 2025 года составляет примерно 24 тыс. рублей.

Об этом заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Средний размер страховой пенсии в актуализированном виде составляет сумму чуть более 24 тысяч рублей», — отметил Гиринский.

Эксперт добавил, что страховую пенсию после переходного периода пенсионной реформы будут платить женщинам в 60 лет и мужчинам в 65 лет.

Для получения выплаты понадобится не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов, добавил Гиринский.

Автор

Ольга Ульянова
Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    лучше бы рассказали кто её получает!

    Я уверен там не очень большой список будет - вполне реально и опубликовать

