❌ Сторожи, охранники и вахтеры не смогут получить патент с 1 января 2026 года

Патентную систему налогообложения отменят для охранных услуг. Такую деятельность смогут вести только компании с лицензией, а не ИП.

С 1 января 2026 года патентную систему налогообложения не смогут применять те, кто оказывает услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров. Об этом сказано в Федеральном законе от 29.09.2025 № 359-ФЗ.

Согласно закону, оказывать охранные услуги могут только организации с лицензией в сфере частной охранной деятельности.

Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно применение патентной системы, перечислены на сайте ФНС в разделе «Патентная система налогообложения».