Петербургская биржа начала торговать физическим золотом

Если на Мосбирже можно купить только бумаги на золото, то Петербургская биржа предлагает приобрети именно физическое золото в слитках.

20 октября 2025 года Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа вместе с Гознаком запустила торги физическим золотом в слитках.

Торги будут проходить на базе собственной инфраструктуры Петербургской биржи, на площадках госкомпании «Гознак» и через Московский монетный двор, который будет поставлять слитки по биржевым договорам.

Сделки будут отличаться от тех, которые можно заключить на Мосбирже, где торгуют «бумажным» золотом через металлические счета. На Петербургской бирже продают физическое золото в слитках, а каждая сделка закончится переводом драгметалла от продавца к покупателю, следует из сообщения биржи.