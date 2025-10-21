Криптовалюту могут признать совместно нажитым имуществом супругов

Все больше россиян хранят свои сбережения в криптовалюте, поэтому депутат предложил изменить Семейный кодекс таким образом, чтобы цифровые деньги относились к совместно нажитому имуществу.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко подготовил законопроект, по которому криптовалюту признают совместно нажитым в браке имуществом. Сейчас документ направили на отзыв в правительство и Центробанк.

«Отсутствие регулирования правового режима таких активов в семейных отношениях и бракоразводном процессе создает риск ущемления имущественных прав одного из супругов», — сказано в пояснительной записке.

Автор законопроекта отметил, что в современной экономике все больше россиян используют криптовалюту в качестве инвестиций и для хранения сбережений.