🍦 Рассказали о любимых сладостях россиян. Предпочтения идут из детства
80% россиян покупают в магазинах сладости, которые ассоциируются с детством. Такие результаты показало исследование сервиса доставки «Купер» и исследовательской компании «ОнИн».
64% опрошенных время от времени покупают любимые сладости, если видят их в магазине, а еще 14% — ищут их специально.
Но 20% россиян не скучают по сладкому из детства, потому что их пищевые привычки изменились.
49% опрошенных назвали вкусом детства печенье «орешки» со сгущенкой. 44% — обычную и вареную сгущенку. На третьем месте – пломбир в вафельном стаканчике (41%).
Также в топ-5 вошли пирожное «картошка» и ириски.
В опросе участвовали более 1 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.
