Подтверждать возраст для покупки товаров можно будет разными способами, в том числе через МАХ

Уже есть несколько сервисов для идентификации россиян по биометрии.

Минпромторг считает, что скоро появится множество способов подтверждения возраста для покупки товаров с возрастными ограничениями, сообщил замглавы ведомства Роман Чекушов.

Так, до конца осени в пилотном режиме запустят биометрию в одной из торговых сетей.

«У нас есть несколько сервисов, которые позволяют обеспечивать идентификацию граждан по биометрии. Это единая биометрическая система. Это первый национальный мессенджер MAX», — заявил Чекушов.

Он добавил, что почти все торговые сети в России имеют еще и собственные информационные системы – для программ лояльности, скидок. И такая цифровая инфраструктура позволяет внедрять решения по биометрии. Это может быть определение по лицу или face ID, или с помощью учетной записи в Госуслугах.

Задача таких сервисов – обеспечить выполнение требований для приобретения продукции 18+. Идентификация по биометрии в полной мере решает эту задачу, считает замминистра.