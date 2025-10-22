Проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 приняли в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Законопроект был внесен Правительством.

Планируется, что доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн руб., в 2027 году — 42,9 трлн, в 2028 году — 45,9 трлн руб.

В бюджет заложены средства на индексацию социальных обязательств перед россиянами.