Экономика России

Проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 приняли в первом чтении

Второе чтение законопроекта планируется 18 ноября 2025.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Законопроект был внесен Правительством.

Планируется, что доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн руб., в 2027 году — 42,9 трлн, в 2028 году — 45,9 трлн руб.

В бюджет заложены средства на индексацию социальных обязательств перед россиянами.

