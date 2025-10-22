В сентябре 2025 зафиксировано рекордное число операций по СБП

В третьем квартале 2025 года через Систему быстрых платежей (СБП) пользователи каждый день делали около 35 млн переводов, а покупки оплачивали 15 млн раз.

Суточное число операций по СБП в сентябре 2025 года составило 64,5 млн. Это рекорд за все время наблюдений.

«Всего с июля по сентябрь 2025 года граждане и компании воспользовались СБП 4,6 млрд раз, сделав переводы и оплатив покупки на общую сумму 26,5 трлн рублей», — сказано на сайте Центробанка.

Статистика увеличилась на 30% по сравнению с результатами того же периода 2024 года.