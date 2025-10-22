Володин: на устрицы не должны распространяться налоговые льготы

В Госдуме возмутились, почему в отношении устриц применяют льготное налогообложение, как и для детского питания. Люди, которые едят этот продукт, могут себе позволить платить за него больше.

22 октября 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что устрицы не относятся к продуктам массового потребления, поэтому для них не нужно делать налоговые послабления.

«Устрицы идут как детское питание по налогообложению. Коллеги, но это не продукт массового потребления», — сказал Володин во время пленарного заседания Госдумы.

Также он добавил, что тот, кто любит есть устрицы, может заплатить за них высокую цену. Поэтому для такого продукта нормально установить нельготное налогообложение.