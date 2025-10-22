Володин: на устрицы не должны распространяться налоговые льготы
В Госдуме возмутились, почему в отношении устриц применяют льготное налогообложение, как и для детского питания. Люди, которые едят этот продукт, могут себе позволить платить за него больше.
22 октября 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что устрицы не относятся к продуктам массового потребления, поэтому для них не нужно делать налоговые послабления.
«Устрицы идут как детское питание по налогообложению. Коллеги, но это не продукт массового потребления», — сказал Володин во время пленарного заседания Госдумы.
Также он добавил, что тот, кто любит есть устрицы, может заплатить за них высокую цену. Поэтому для такого продукта нормально установить нельготное налогообложение.
Начать дискуссию