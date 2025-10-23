1,7 млн семей получат маткапитал в 2026 году

Председатель СФР сообщил, что на материнский капитал в 2026 году выделено 567 млрд рублей.

«Около 1,7 млн семей смогут воспользоваться материнским капиталом в 2026 году. На это в проекте бюджета Социального фонда России на 2026 год предусмотрено почти 567 млрд рублей», — отметил Чирков.

В следующем году маткапитал проиндексируют на 6,8%. Его размер составит 737,2 тыс. рублей при рождении первого ребенка, а при рождении второго – более 974 тыс.