ФНС: как учитывать возврат оплаты на АУСН

Суммы возврата учитывают в том налоговом периоде, когда прошел возврат.

В чате ФНС спросили, как ИП на АУСН оформить возврат денег от поставщика, которые в ЛК отразились как доход.

«В случае возврата налогоплательщику-покупателю сумм, ранее уплаченных им в счет оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав и учтенных в предыдущих налоговых периодах в составе расходов, такие суммы учитываются налогоплательщиком в составе доходов в том налоговом периоде, в котором произведен возврат», — ответили налоговики.

Это предусмотрено в ч. 3 ст. 7 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

То есть данные суммы не выводят из дохода, хотя это собственные средства, которые вернули.