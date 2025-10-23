С 20 января 2026 билеты на поезд за рубеж для детей будут продавать только по загранпаспорту
Дети до 14 лет будут обязаны получить загранпаспорт, если собираются выехать за границу на поезде. Новое правило оформления билетов будет действовать с 20 января 2026 года.
Пока что родители могут приобрети билеты ребенку по свидетельству о рождении, но потом по этому документу будет можно оформить билет только на поездку по России.
«Дети, выехавшие за пределы РФ до 20 января по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно также по свидетельству и после этой даты», — сказано в телеграм-канале РЖД.
Изменения распространяются на поездки в Беларусь, Казахстан, Абхазию и в другие страны.
Если родители покупают билеты ребенку по льготному тарифу, то при оформлении и посадке на поезде нужно подтвердить российское гражданство. Сделать это можно с помощью свидетельства о рождении, в котором есть штамп о гражданстве. Дети старше 14 лет могут показать внутренний паспорт РФ.
