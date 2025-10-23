С 20 января 2026 билеты на поезд за рубеж для детей будут продавать только по загранпаспорту

Сейчас при оформлении детских билетов на поезд достаточно свидетельства о рождении, но с 20 января 2026 года нужно, чтобы у ребенка был загранпаспорт.

Дети до 14 лет будут обязаны получить загранпаспорт, если собираются выехать за границу на поезде. Новое правило оформления билетов будет действовать с 20 января 2026 года.

Пока что родители могут приобрети билеты ребенку по свидетельству о рождении, но потом по этому документу будет можно оформить билет только на поездку по России.

«Дети, выехавшие за пределы РФ до 20 января по свидетельству о рождении, смогут вернуться обратно также по свидетельству и после этой даты», — сказано в телеграм-канале РЖД.

Изменения распространяются на поездки в Беларусь, Казахстан, Абхазию и в другие страны.

Если родители покупают билеты ребенку по льготному тарифу, то при оформлении и посадке на поезде нужно подтвердить российское гражданство. Сделать это можно с помощью свидетельства о рождении, в котором есть штамп о гражданстве. Дети старше 14 лет могут показать внутренний паспорт РФ.