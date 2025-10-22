🎓 Новый тренажер «Двойная запись» для студентов школы Клерка

Что это такое?
Тренажёр «Двойная запись» — это интерактивное приложение, которое помогает студентам и практикующим бухгалтерам освоить принципы двойной записи через решение реальных хозяйственных операций.
Как это работает?
28 практических операций — от выдачи зарплаты до начисления налогов;
Интерактивное обучение — заполняйте дебет и кредит, получайте мгновенную обратную связь;
Система подсказок — умные placeholder'ы подсказывают формат счетов;
Таблица лидеров — соревнуйтесь с коллегами и отслеживайте прогресс;
Персональная статистика — видите свой рекорд и точность выполнения.
Особенности тренажёра
✅ Образовательная ценность — каждая операция основана на реальной практике;
✅ Геймификация — система очков и рейтингов мотивирует к обучению;
✅ Адаптивность — работает на всех устройствах;
✅ Бесплатный доступ — для всех пользователей Клерк.ру.
Для кого предназначен?
Студенты Школы Клерка и других образовательных учреждений;
Начинающие бухгалтеры — для закрепления теоретических знаний;
Практикующие специалисты — для проверки и обновления навыков;
Все желающие — попробовать свои силы в бухгалтерском учёте.
Как начать?
Перейдите на страницу тренажёра: https://www.klerk.ru/game/kurator/
Нажмите «Начать игру»;
Изучите правила (кнопка «Правила»);
Приступайте к решению операций!
Статистика и достижения
Отслеживайте свой прогресс;
Сравнивайте результаты с другими участниками;
Образовательные цели
Освоение принципов двойной записи;
Изучение корреспонденции счетов;
Понимание структуры плана счетов;
Разбор типичных хозяйственных операций.
Попробуйте свои силы прямо сейчас! Тренажёр доступен бесплатно для всех пользователей Клерк.ру. Участвуйте в обучении, соревнуйтесь с коллегами и совершенствуйте свои навыки в удобном интерактивном формате.
Тренажёр разработан командой Клерк.ру специально для образовательных целей и соответствует современным стандартам бухгалтерского учета.
Проверено @Елена Ярушкина!
