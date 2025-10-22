7862 ДР Премиум ссылка на лендос Mobile
Тесты для бухгалтеров

🎓 Новый тренажер «Двойная запись» для студентов школы Клерка

Клерк.ру рад представить новый образовательный тренажер, который поможет освоить основы бухгалтерского учета в интерактивном формате!

Что это такое?

Тренажёр «Двойная запись» — это интерактивное приложение, которое помогает студентам и практикующим бухгалтерам освоить принципы двойной записи через решение реальных хозяйственных операций.

Как это работает?

  • 28 практических операций — от выдачи зарплаты до начисления налогов;

  • Интерактивное обучение — заполняйте дебет и кредит, получайте мгновенную обратную связь;

  • Система подсказок — умные placeholder'ы подсказывают формат счетов;

  • Таблица лидеров — соревнуйтесь с коллегами и отслеживайте прогресс;

  • Персональная статистика — видите свой рекорд и точность выполнения.

Особенности тренажёра

  • ✅ Образовательная ценность — каждая операция основана на реальной практике;

  • ✅ Геймификация — система очков и рейтингов мотивирует к обучению;

  • ✅ Адаптивность — работает на всех устройствах;

  • ✅ Бесплатный доступ — для всех пользователей Клерк.ру.

Для кого предназначен?

  • Студенты Школы Клерка и других образовательных учреждений;

  • Начинающие бухгалтеры — для закрепления теоретических знаний;

  • Практикующие специалисты — для проверки и обновления навыков;

  • Все желающие — попробовать свои силы в бухгалтерском учёте.

Как начать?

  1. Перейдите на страницу тренажёра: https://www.klerk.ru/game/kurator/

  2. Нажмите «Начать игру»;

  3. Изучите правила (кнопка «Правила»);

  4. Приступайте к решению операций!

Статистика и достижения

  • Отслеживайте свой прогресс;

  • Сравнивайте результаты с другими участниками;

Образовательные цели

  • Освоение принципов двойной записи;

  • Изучение корреспонденции счетов;

  • Понимание структуры плана счетов;

  • Разбор типичных хозяйственных операций.

Попробуйте свои силы прямо сейчас! Тренажёр доступен бесплатно для всех пользователей Клерк.ру. Участвуйте в обучении, соревнуйтесь с коллегами и совершенствуйте свои навыки в удобном интерактивном формате.

Тренажёр разработан командой Клерк.ру специально для образовательных целей и соответствует современным стандартам бухгалтерского учета.

Проверено @Елена Ярушкина!

Тренажеры для бухгалтеров

Учебные тренажёры Клерка соответствуют актуальным стандартам бухучёта. Таблица лидеров Школы Клерка — для честного соревнования и контроля личного прогресса.

  1. Тренажер «Двойная запись» — определите типовую корреспонденцию счетов.
  2. Тренажер по Плану счетов — выбери правильные счета в типовых проводках, успей за 60 секунд
  3. Тренажёр по проводкам — за 90 секунд составьте как можно больше правильных бухгалтерских проводок
  4. Тренажер: Возврат денег из кассы — готовы проверить свои знания по возврату денег из кассы?
  5. Тренажер: Расчет заработной платы — проверьте свои знания по расчету заработной платы, НДФЛ и отпускных.
  6. Тренажер по основам бухгалтерского учета - 33 задачи и проводки с вариантами ответов.
  7. Тренажёр по учёту ТМЦ - в тренажёре 10 вопросов с вариантами ответов, на каждый даётся 60 секунд.

