Как прыгнуть в карьерный лифт: от главбуха до финдира

Освойте управленческий учет, финмоделирование и анализ данных. Научитесь говорить на языке собственника и зарабатывать в 1,5-2 раза больше.

2025 год — это время возможностей для бухгалтеров, которые хотят большего. Собственники как никогда нуждаются в стратегах, способных превращать данные в деньги и строить финансовые модели будущего. Пришло время совершить карьерную трансформацию. На вебинаре разберем, как перейти от бухгалтерской работы с отчетами к управлению финансами и занять место в кабинете первого лица.

Вы видите картину бизнеса изнутри, как никто другой, но ваша экспертиза ограничена рамками учета? Вы чувствуете, что готовы влиять не на проводки, а на прибыль компании, но не знаете, с чего начать? Приходите на бесплатный вебинар «От главбуха до финдира: как прыгнуть в карьерный лифт». Он состоится уже сегодня в 13:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Запросы рынка – 2025. Трансформация профессии бухгалтера и что нужно сейчас бизнесу.

2. Запросы собственника бизнеса и руководителя: что нужно и в каком виде.

3. Три кита финансового директора.

4. Какие навыки прокачать: Excel, финмоделирование, финанализ и т.д.

5. Дорожная карта перехода: от главбуха к финансовому директору.

Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Ждем вас на вебинаре сегодня в 13:00 мск!