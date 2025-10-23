Егоров: амнистия по дроблению бизнеса принесет в бюджет в 2025 году 23 млрд рублей
Подведены предварительные итоги амнистии по дроблению бизнеса.
Глава ФНС Даниил Егоров рассказал об итогах налоговых изменений в 2025 году.
За первые полгода более 10 тыс. групп, подпадавших под признаки дробления, полностью отказались от таких схем ведения бизнеса. В общей сложности, речь идет о 24,4 тыс. налогоплательщиков, заявил Егоров.
По его словам, благодаря обелению этой части рынка по итогам 2025 года ожидается дополнительное поступление в бюджет 23 млрд рублей.
В целом изменения 2025 года прошли успешно, считает глава ФНС. Так, в представленной отчетности отмечено меньше 2% ошибок, а опасения, часть бизнеса уйдет в тень или сменит режим налогообложения, не оправдались.
Комментарии1
Уверен что Егорову начисляют заплату со всякими надбавками, премиями и прочими привилегиями больше 850 тыс. в месяц или более 10 млн. в год... С такой зарплатой его надо сделать еще и плательщиком НДС со ставкой 22% ... Чтобы к 13% НДФЛ + 30% соц.взносов + еще и 22% НДС