Дробление бизнеса

Егоров: амнистия по дроблению бизнеса принесет в бюджет в 2025 году 23 млрд рублей

Подведены предварительные итоги амнистии по дроблению бизнеса.

Глава ФНС Даниил Егоров рассказал об итогах налоговых изменений в 2025 году.

За первые полгода более 10 тыс. групп, подпадавших под признаки дробления, полностью отказались от таких схем ведения бизнеса. В общей сложности, речь идет о 24,4 тыс. налогоплательщиков, заявил Егоров.

По его словам, благодаря обелению этой части рынка по итогам 2025 года ожидается дополнительное поступление в бюджет 23 млрд рублей.

В целом изменения 2025 года прошли успешно, считает глава ФНС. Так, в представленной отчетности отмечено меньше 2% ошибок, а опасения, часть бизнеса уйдет в тень или сменит режим налогообложения, не оправдались.

