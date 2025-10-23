Узнайте последние новости про бухучет и налоги 2025 от эксперта Веры Сокуренко
Уже завтра — консультация с экспертом по учету и налогам: узнайте все последние изменения в бухгалтерском и налоговом учете, а также ответы на часто задаваемые вопросы.
Консультация «Бухучет и налоги – 2025: последние новости и консультация с экспертом Верой Сокуренко» доступна эксклюзивно в подписке Клерк.Премиум. Она состоится 24 октября в 11:00 мск!
На консультации разберем:
Последние изменения в бухгалтерском и налоговом учете.
Планируемые изменения в законодательстве и как они влияют на работу бухгалтера.
Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки.
Ответы на вопросы из чата консультации.
Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
Ждем вас на консультации 24 октября в 11:00 мск!
