При переезде в другой регион может измениться размер пенсии

На пенсию влияют не только стаж и пенсионные коэффициенты, но и место жительства.

Если пенсионер переедет с Севера в Центральную часть России, он потеряет районный коэффициент. Также коэффициенты различаются в самих северных регионах, пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Основа страховой пенсии по старости – это стаж и пенсионные коэффициенты. Но влияет и место жительства.

Но это не касается пенсионеров, заработавших северный стаж – для них независимо от места жительства сохраняется надбавка за работу в сложных климатических условиях.

«Допустим, гипотетический Иван Петрович 30 лет проработал на Севере или приравненной к нему территории и получает пенсию по старости с увеличенным коэффициентом 1,5, живя в Норильске. Если он решит переехать к детям в Воронеж, доплату за районный коэффициент он потеряет, но гарантировано сохранит постоянную прибавку за "северные" несколько десятилетий труда», — рассказал Нилов.

Также поменяется пенсия при переезде в сельскую местность, так как там действуют свои меры поддержки.

Для тех, у кого в активе 30 лет сельского стажа, предусмотрена надбавка в 25%. Но если пенсия была назначена в городской местности, а затем получатель переехал в село, он может подать заявление и получить доплату. При этом, если он потом вернется в город, сельская надбавка за ним сохранится.

Если в любом регионе пенсия оказывается ниже прожиточного минимума неработающего пенсионера по этому региону — ее повысят до необходимого уровня, напомнил депутат.

О смене постоянного места жительства нужно сообщать в СФР: через Госуслуги, сайт фонда или лично, добавил он.