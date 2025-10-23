«Клерку» 24 года! Скидка на все онлайн-курсы по промокоду КЛЕРК24

25 октября 2025 года мы отмечаем наш День рождения! Почти четверть века мы рядом с вами. Вместе растем, разбираемся в законах, считаем налоги и держим руку на пульсе всех изменений. Праздник у нас, а радовать подарками будем вас! Забирайте промокод на дополнительную скидку 24%. Успейте купить онлайн-курсы по акции до 25 октября.

24 года — это не шутки! За это время мы прошли долгий путь от первого прототипа сайта Дебет.Бос.Ру. до лицензированного СМИ «Клерк». И почти сразу заняли лидирующее положение в рейтинге отраслевых медиа Рунета.

Сегодня «Клерк» — это не только крупнейший портал для бухгалтеров России, но и Центр обучения. В 2021 году мы получили официальную лицензию на образовательную деятельность и с тех пор выпустили десятки курсов, которые помогают бухгалтерам развиваться и строить успешную карьеру.

В честь нашего Дня рождения мы дарим дополнительную скидку 24% по промокоду КЛЕРК24 на все онлайн-курсы!

Каталог курсов

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы и ждать старта потока — просто выбирайте нужный курс и сразу начинайте учиться.

60% бухгалтеров боится нейросетей и не используют их в работе. Специально для вас мы составили практический курс, который сразу поможет вам в ежедневной работе: письма, отчеты, проверка документов.

Вы научитесь использовать Chat GPT, Perplexity, DeepSeek, Клерк AI и другие нейросети в работе бухгалтера, узнаете, как делать дашборды и публиковать отчеты с помощью Power BI, сможете применять ИИ-аналитику для сокращения времени на закрытие месяца.

Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 6 004 рублей вместо 14 900 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.

Купить курс

С 1 января 2026 года порядок работы с НДС усложнится, вырастет ставка и расширится круг плательщиков НДС. Поэтому бухгалтеры, которые умеют справляться с задачами по НДС будут в особой цене.

На курсе вы научитесь формировать налоговую базу по НДС, оформлять счета-фактуры и составлять декларации по НДС. Узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и получить льготы. Сможете грамотно организовывать ведение налогового учета по НДС, чтобы проходить проверки налоговой без стресса и штрафов.

Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 3 724 рубля вместо 16 000 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.

Купить курс

С 2026 года упрощенка без НДС будет доступна только тем, чей доход не будет превышать 10 млн рублей за год. Те упрощенцы, которые сейчас зарабатывают менее 60 млн руб. и не платят НДС, столкнутся с этим налогом. Работа на УСН усложнится, а спрос на бухгалтеров, которые умеют вести учет на спецрежиме вырастет.

На курсе вы научитесь рассчитывать налоги и зарплату и страховые, заполнять декларацию без ошибок, узнаете, кому положены льготы и как их получить.Сможете оформлять кассовые чеки и работать с ЭДО с 1 сентября 2025 года.

Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 3 724 рубля вместо 15 950 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.

Купить курс

С 1 сентября 2025 года согласие на обработку данных нужно оформлять отдельно от остальных документов и передавать обезличенную информацию в государственную информационную систему (ГИС). На курсе вы разберетесь во всех тонкостях работы с персданными, узнаете, что относится к персональным данным, как правильно заполнять уведомления и отвечать на требования Роскомнадзора, чтобы избежать штрафов до 5 млн руб.

Получите шаблоны уведомлений, образцы их заполнения и пошаговую инструкцию по регистрации в Роскомнадзоре!

Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 3 724 рубля вместо 14 990 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».