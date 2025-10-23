Некоторые льготники смогут бесплатный ездить по платным дорогам

Депутаты от фракции СРЗП разработали законопроект о предоставлении многодетным семьям, инвалидам и законным представителям детей-инвалидов право на бесплатный проезд по платным автодорогам. Документ внесут на рассмотрение в Госдуму.

Один из авторов инициативы депутат Сергей Миронов рассказал, что сейчас такие льготы зависят от региона или «доброй воли» операторов дорог.

«Наш законопроект устраняет этот законодательный пробел, вводит единые, гарантированные и справедливые условия для поддержки социально уязвимых категорий граждан по всей стране», — отметил депутат.

Платные дороги уже стали важным элементом транспортной инфраструктуры, позволяют быстро и комфортно добраться до нужного города или населенного пункта. Но за проезд надо платить, а у большинства инвалидов и многодетных семей нет на это средств, уверен Миронов.

Право на льготу будет подтверждаться официальным документом – удостоверением инвалида или многодетной семьи. Порядок оформления и перечень документов утвердит кабмин.