⚡️ Итоги дня: зависимость от назальных спреев обходится в 41 млрд рублей, Госдума обяжет убирать за своими за питомцами, пешеходов могут начать штрафовать «по лицу»

Россияне потратили рекордные 41,4 млрд рублей на назальные спреи. Теперь люди мучаются зависимостью от них. За последние 3 года спрос на средства от насморка подскочил почти на 30%.

Общее количество владельцев криптовалюты превысило 700 млн. Количество активных пользователей криптовалют достигло 40-70 млн. Объем транзакций со стейблкоинами за год превысил $46 трлн. Это сопоставимо с оборотами Visa.

Депутаты Госдумы разработали законопроект, обязывающий владельцев питомцев убирать продукты жизнедеятельности за своими животными в местах общего пользования в многоквартирных домах. Порядок уборки будет определен органами местного самоуправления.

«2ГИС» запустил «Линзы», которые адаптируют карту под задачу. Например, под поездку на автомобиле, туристическую прогулку или поиск жилья. При выборе режима поменяется только логика отображения информации на карте. Интерфейс «2ГИС» останется прежним.

В Госдуме призвали отменить штрафы за остановку в пробке под запрещающим знаком. Из-за этого водители получают штрафы и вынуждены оспаривать заведомо ошибочные постановления, хотя фактически они не нарушали правил.

В Совфеде предложили начать штрафовать россиян «по лицу». Автоматические штрафы будут выписывать пешеходам за нарушения ПДД с помощью камер.

Цены на яйца за год в России снизились на 33%, на молоко — на 18%.

Т-Банк запустил обмен дирхамов и батов в своих банкоматах. Операция проходит как покупка с рублевого счета по курсу банка, а не как снятие наличных.

Оптимальный доход для получения автокредита составляет 145 тыс. рублей. Средняя ставка по займам на новые автомобили достигла 24,4% годовых, а на подержанные — 25,3%.

Минобрнауки хочет обязать будущих учителей сдавать ЕГЭ по их предмету. Если абитуриент планирует получить специальность учителя физики, должен будет для поступления в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по физике.