ФНС: есть особенности получения выписки из ЕГРН на ребенка
Налоговики разъяснили порядок получения выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков в отношении ребенка.
Если необходима выписка из ЕГРН в отношении ребенка, то в дополнение к заявлению и паспорту родителя понадобятся также:
свидетельство о рождении ребенка;
документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства.
УФНС также уточнило: дети, достигшие 14 лет, могут обратиться за выпиской самостоятельно.
Начать дискуссию