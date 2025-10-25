ФНС: есть особенности получения выписки из ЕГРН на ребенка

Налоговики разъяснили порядок получения выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков в отношении ребенка.

Если необходима выписка из ЕГРН в отношении ребенка, то в дополнение к заявлению и паспорту родителя понадобятся также:

свидетельство о рождении ребенка;

документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства.

УФНС также уточнило: дети, достигшие 14 лет, могут обратиться за выпиской самостоятельно.