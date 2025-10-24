🚉 За нелегальную перепродажу билетов на поезд могут оштрафовать до 500 тысяч рублей

Депутаты рассчитывают пополнить бюджет на сумму больше 1 млрд рублей в год за счет перекупщиков железнодорожных билетов.

23 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому на незаконную перепродажу железнодорожных билетов предлагают штрафовать до 500 тыс. рублей.

Физлица заплатят штраф от 5 до 10 тыс. рублей, а компании и ИП — от 400 до 500 тыс.

Законопроект коснется перекупщиков, которые перепродавали билеты на торговых площадках, например, на «Авито». До этого они покупали проездные документы на официальных сайтах ОАО «РЖД», АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

В 2024 году ОАО «РЖД» выявила 2 тыс. случаев покупки электронных билетов лицами, которые не являются перевозчиками. Из-за недобросовестных перекупщиков в свободную продажу вернули 7 636 места на сумму 22 869 893 рублей.

По предварительной оценке, доходы федерального бюджета от взыскания административных штрафов с физлиц и ИП составят около 800 млн рублей в год. Штрафы с юридических лиц пополнят бюджет на 1 млрд рублей.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.