Если сдавать квартиру туристам, не нужно платить туристический налог

Налоговики напомнили, что объектом обложения туристическим налогом признается оказание услуг по размещению физлиц в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику и включенных в реестр классифицированных средств размещения. Это предусмотрено законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ.

Если сведения о таком объекте не внесены в реестр – для расчета турналога власти муниципального образования могут направлять сведения о нем в налоговую, в орган контроля в сфере туристской индустрии и в орган, который ведет реестр объектов классификации в сфере туризма.

Средствами размещения считаются здания (часть здания) или строения, сооружения, помещения, участки земли, а также оборудование и иное имущество, используемые для временного размещения и временного проживания людей.

К средствам размещения не относятся жилые помещения, подчеркивает УФНС.

Если в органы власти приходят сведений о жилых помещениях в целях исчисления туристического налога (предположим, в т. ч. от соседей) – такие сведения не учитываются.

Подобные разъяснения давала ФНС в письме от 11.09.2025 №СД-4-3/8338@.