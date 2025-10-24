ЦОК ОК БСН 23.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете →
Туристический налог

Если сдавать квартиру туристам, не нужно платить туристический налог

Жилые помещения не считаются средством размещения для туристического налога.

Налоговики напомнили, что объектом обложения туристическим налогом признается оказание услуг по размещению физлиц в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику и включенных в реестр классифицированных средств размещения. Это предусмотрено законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ.

Если сведения о таком объекте не внесены в реестр – для расчета турналога власти муниципального образования могут направлять сведения о нем в налоговую, в орган контроля в сфере туристской индустрии и в орган, который ведет реестр объектов классификации в сфере туризма.

Средствами размещения считаются здания (часть здания) или строения, сооружения, помещения, участки земли, а также оборудование и иное имущество, используемые для временного размещения и временного проживания людей.

К средствам размещения не относятся жилые помещения, подчеркивает УФНС.

Если в органы власти приходят сведений о жилых помещениях в целях исчисления туристического налога (предположим, в т. ч. от соседей) – такие сведения не учитываются.

Подобные разъяснения давала ФНС в письме от 11.09.2025 №СД-4-3/8338@.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы