💲 Курс доллара, евро и юаня на 24 октября 2025 года

На 24 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара — 81,27 рубля, курс евро — 94,39.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 24 октября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,2690 рубля Евро 94,3889 рубля Юань 11,3733 рубля

По данным на 23 октября 2025 года, официальный курс доллара был 81,6549 рубля, евро — 94,7543, юаня — 11,4541.

Динамика курса доллара США на 22.10.2025. Источник: ЦБ.

В инвестиционном подразделении Сбербанка SberCIB считают, что курс доллара к концу 2026 года будет на уровне 83 рублей. Прогноз в сентябре 2025 года предполагал, что под новый год американская валюта будет стоить 93 рубля.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.