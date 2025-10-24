💲 Курс доллара, евро и юаня на 24 октября 2025 года
Официальный курс доллара США — 81,27 рубля, евро торгуется за 94,39.
На 24 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара — 81,27 рубля, курс евро — 94,39.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 24 октября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,2690 рубля
Евро
94,3889 рубля
Юань
11,3733 рубля
По данным на 23 октября 2025 года, официальный курс доллара был 81,6549 рубля, евро — 94,7543, юаня — 11,4541.
В инвестиционном подразделении Сбербанка SberCIB считают, что курс доллара к концу 2026 года будет на уровне 83 рублей. Прогноз в сентябре 2025 года предполагал, что под новый год американская валюта будет стоить 93 рубля.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Начать дискуссию