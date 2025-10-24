Компенсация скидки 50% на покупку российских средств роботизации и автоматизации стала доступна для ретейла

На 2026 и 2027 годы на скидку за такое оборудование заложили 4,8 млрд рублей.

Компенсацию скидки 50% на покупку российских средств роботизации и автоматизации распространили на ретейл. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Мы проработали распространение скидки 50% на российские средства роботизации и автоматизации для складской инфраструктуры ретейла – изменения в нормативную базу внесены», — сказал Алиханов.

До 2027 года на скидку на такое оборудование заложено 4,8 млрд рублей. Онлайн- и офлайн торговля сможет использовать эти инструменты в своих производственных процессах.

Сейчас в торговой отрасли трудоустроены более 13 млн человек, поэтому повышение производительности в ней особенно актуально. Крупные ретейлеры уже работают над роботизацией и автоматизацией своих торговых объектов, добавил министр.