ЦОК ОК БСН 23.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете →
Тесты для бухгалтеров

Новый тренажер «Баланс»: Актив vs Пассив

На «Клерке» запустился интерактивный тренажtр «Баланс» — прокачивайте навыки разделения счетов на актив и пассив, следите, чтобы баланс сходился, и соревнуйтесь в таблице лидеров.

Этот тренажtр мы сделали специально для задания «Письменная работа № 1» по курсу «Бухгалтер с нуля: учёт, налоги, 1С» — пройти можно здесь.

Но мы решили выложить его в открытый доступ — пользоваться могут все, без ограничений. В тренажtре два режима: обучающий и экзаменационный, а результаты попадают в таблицу лидеров. Попробовать можно здесь: https://www.klerk.ru/game/balans/.

Что внутри

В «Балансе» вы на практике закрепляете базовые принципы учета: перетаскиваете счета в «Актив» и «Пассив», проверяете, сходится ли баланс, и сразу видите, где ошиблись. Без зубрежки, с мгновенной обратной связью — и азартом.

  • Два режима: Обучающий — тренируйтесь без ограничений. Экзаменационный — засекли время, собрали очки, попали в рейтинг.

  • Интерактивный интерфейс: Drag & Drop, визуальная проверка баланса в реальном времени, понятные подсказки.

  • Таблица лидеров: поиск, обновление, сравнение с вашими прошлыми результатами — и здоровая конкуренция с коллегами.

  • Адаптивность: работает на любых устройствах, удобно и на мобильных.

Как начать

  1. Откройте тренажер: https://www.klerk.ru/game/balans/.

  2. Выберите режим — «Обучающий» или «Экзаменационный».

  3. Перетаскивайте счета в «Актив» и «Пассив».

  4. Нажмите «Проверить» — и смотрите, сошелся ли баланс.

Попробуйте «Баланс» прямо сейчас и занесите свое имя в таблице лидеров. Если баланс не сошелся — ничего страшного: это не отчетность, а тренажер. Зато когда дойдет до отчетности, вы уже будете «тянуть» на отлично. Удачи! 📊

Тренажеры для бухгалтеров

Учебные тренажёры Клерка соответствуют актуальным стандартам бухучёта. Таблица лидеров Школы Клерка — для честного соревнования и контроля личного прогресса.

  1. Тренажёр баланса: Актив vs Пассив - прокачивайте навыки разделения счетов на актив и пассив
  2. Тренажер «Двойная запись» — определите типовую корреспонденцию счетов.
  3. Тренажер по Плану счетов — выбери правильные счета в типовых проводках, успей за 60 секунд
  4. Тренажёр по проводкам — за 90 секунд составьте как можно больше правильных бухгалтерских проводок
  5. Тренажер: Возврат денег из кассы — готовы проверить свои знания по возврату денег из кассы?
  6. Тренажер: Расчет заработной платы — проверьте свои знания по расчету заработной платы, НДФЛ и отпускных.
  7. Тренажер по основам бухгалтерского учета - 33 задачи и проводки с вариантами ответов.
  8. Тренажёр по учёту ТМЦ - в тренажёре 10 вопросов с вариантами ответов, на каждый даётся 60 секунд.

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы