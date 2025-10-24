Новый тренажер «Баланс»: Актив vs Пассив
Этот тренажtр мы сделали специально для задания «Письменная работа № 1» по курсу «Бухгалтер с нуля: учёт, налоги, 1С» — пройти можно здесь.
Но мы решили выложить его в открытый доступ — пользоваться могут все, без ограничений. В тренажtре два режима: обучающий и экзаменационный, а результаты попадают в таблицу лидеров. Попробовать можно здесь: https://www.klerk.ru/game/balans/.
Что внутри
В «Балансе» вы на практике закрепляете базовые принципы учета: перетаскиваете счета в «Актив» и «Пассив», проверяете, сходится ли баланс, и сразу видите, где ошиблись. Без зубрежки, с мгновенной обратной связью — и азартом.
Два режима: Обучающий — тренируйтесь без ограничений. Экзаменационный — засекли время, собрали очки, попали в рейтинг.
Интерактивный интерфейс: Drag & Drop, визуальная проверка баланса в реальном времени, понятные подсказки.
Таблица лидеров: поиск, обновление, сравнение с вашими прошлыми результатами — и здоровая конкуренция с коллегами.
Адаптивность: работает на любых устройствах, удобно и на мобильных.
Как начать
Откройте тренажер: https://www.klerk.ru/game/balans/.
Выберите режим — «Обучающий» или «Экзаменационный».
Перетаскивайте счета в «Актив» и «Пассив».
Нажмите «Проверить» — и смотрите, сошелся ли баланс.
Попробуйте «Баланс» прямо сейчас и занесите свое имя в таблице лидеров. Если баланс не сошелся — ничего страшного: это не отчетность, а тренажер. Зато когда дойдет до отчетности, вы уже будете «тянуть» на отлично. Удачи! 📊
Тренажеры для бухгалтеров
Учебные тренажёры Клерка соответствуют актуальным стандартам бухучёта. Таблица лидеров Школы Клерка — для честного соревнования и контроля личного прогресса.
- Тренажёр баланса: Актив vs Пассив - прокачивайте навыки разделения счетов на актив и пассив
- Тренажер «Двойная запись» — определите типовую корреспонденцию счетов.
- Тренажер по Плану счетов — выбери правильные счета в типовых проводках, успей за 60 секунд
- Тренажёр по проводкам — за 90 секунд составьте как можно больше правильных бухгалтерских проводок
- Тренажер: Возврат денег из кассы — готовы проверить свои знания по возврату денег из кассы?
- Тренажер: Расчет заработной платы — проверьте свои знания по расчету заработной платы, НДФЛ и отпускных.
- Тренажер по основам бухгалтерского учета - 33 задачи и проводки с вариантами ответов.
- Тренажёр по учёту ТМЦ - в тренажёре 10 вопросов с вариантами ответов, на каждый даётся 60 секунд.
Начать дискуссию