Новый тренажер «Баланс»: Актив vs Пассив

На «Клерке» запустился интерактивный тренажtр «Баланс» — прокачивайте навыки разделения счетов на актив и пассив, следите, чтобы баланс сходился, и соревнуйтесь в таблице лидеров.

Этот тренажtр мы сделали специально для задания «Письменная работа № 1» по курсу «Бухгалтер с нуля: учёт, налоги, 1С» — пройти можно здесь.

Но мы решили выложить его в открытый доступ — пользоваться могут все, без ограничений. В тренажtре два режима: обучающий и экзаменационный, а результаты попадают в таблицу лидеров. Попробовать можно здесь: https://www.klerk.ru/game/balans/.

Что внутри

В «Балансе» вы на практике закрепляете базовые принципы учета: перетаскиваете счета в «Актив» и «Пассив», проверяете, сходится ли баланс, и сразу видите, где ошиблись. Без зубрежки, с мгновенной обратной связью — и азартом.

Два режима: Обучающий — тренируйтесь без ограничений. Экзаменационный — засекли время, собрали очки, попали в рейтинг.

Интерактивный интерфейс: Drag & Drop, визуальная проверка баланса в реальном времени, понятные подсказки.

Таблица лидеров: поиск, обновление, сравнение с вашими прошлыми результатами — и здоровая конкуренция с коллегами.

Адаптивность: работает на любых устройствах, удобно и на мобильных.

Как начать

Откройте тренажер: https://www.klerk.ru/game/balans/. Выберите режим — «Обучающий» или «Экзаменационный». Перетаскивайте счета в «Актив» и «Пассив». Нажмите «Проверить» — и смотрите, сошелся ли баланс.

Попробуйте «Баланс» прямо сейчас и занесите свое имя в таблице лидеров. Если баланс не сошелся — ничего страшного: это не отчетность, а тренажер. Зато когда дойдет до отчетности, вы уже будете «тянуть» на отлично. Удачи! 📊