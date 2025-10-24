С 1 января 2027резиденты ОЭЗ в Калининградской области будут получать субвенции

Государство будет выделять инвесторам из особой экономической зоны в Калининградской области субвенции на реализацию проектов.

24 октября 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому у Российской Федерации появятся полномочия по выделению субвенций резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области.

Это нужно для того, чтобы положение инвесторов не ухудшилось. Сейчас государство обязано компенсировать бизнесу в ОЭЗ расходы на уплату таможенных пошлин, связанных с реализацией инвестиционных проектов.

«Механизм финансирования в форме субвенции, позволяющий довести Калининградской области соответствующие средства федерального бюджета, требует закрепления за Российской Федерацией полномочия, которое может быть передано в регион вместе с субвенцией на финансовое обеспечение его реализации», — сказано в пояснительной записке.

Учитывая особенности формирования федерального бюджета, кабмин предлагает оказывать господдержку инвесторам с 1 января 2027 года.